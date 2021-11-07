向史匹堡致敬｜艾莉芬寧透視裝 「靚太」露背搶鏡 (17:57)

2021年度LACMA藝術及電影晚宴，昨晚在洛杉磯藝術博物館舉行，今年獲表揚的人物包括兩屆金像導演史匹堡（Steven Spielberg）、畫家Amy Sherald和Kehinde Wiley；來賓星光熠熠，媲美奧斯卡頒獎禮，除了亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）外，還有《曼赫頓》女星戴安姬頓（Diane Keanton）、「小丑」謝勒力圖（Jared Leto）、《永恆族》莎瑪希恩（Salma Hayek）、Justin Bieber太太Hailey、里安納度狄卡奧的女友卡美拉摩朗（Camila Morrone）、《格雷的五十道色戒》狄高達莊遜（Dakota Johnson）、《奇異博士》班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）伉儷、《斷背山》男星積基倫荷（Jake Gyllenhaal）、即將結婚的Paris Hilton，以及女歌手Miley Cyrus等。其中穿著露背裝的「靚太」伊娃朗歌妮亞（Eva Longoria）和以透視晚裝上陣的艾莉芬寧（Elle Fanning），更特別搶鏡。

（即時娛樂）