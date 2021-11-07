傳《造星IV》3個星級阿妹全被Foul 梁祖堯嘆搵唔到「紅硬」參賽者 (19:14)

有消息指除了歐陽巧瑩妹妹歐陽巧霖（左）在1對1的首輪比賽被淘汰外，余香凝胞妹余潔滢（中）及郭嘉駿妹妹郭嘉盈（右）亦被淘汰。（資料圖片）

ViuTV《全民造星IV》進行得如火如荼，節目上星期已播出了頭5集，歐陽巧瑩的妹妹歐陽巧霖（Bubu）在第一輪1對1淘汰賽已被Foul，跌入復活區等待機會。

近日有消息指比賽已誕生了20強，不少被視為大熱的參賽者也被淘汰，當中包括ERROR成員郭嘉駿（193）胞妹郭嘉盈（3妹）、余香凝胞妹余潔滢，以及上星期已被淘汰的歐陽巧霖。

導師之一的梁祖堯（阿祖）在社交平台分享他與許廷鏗、花姐（黃慧君）及未來女團經理人戴穎（Wing），在進行96強比賽時於後台的合照。阿祖表示96強比賽連續進行了接近26小時，他們都覺得大部分參賽者質素好一般，完全找不到有「嘩！呢個紅硬」的人選，因而開始擔心節目會不好看，甚至是日後出道的這隊女團。

雖然眾參賽者在首輪比賽表現麻麻，阿祖希望觀眾可以一直睇落去，看他如何自打嘴巴。他說︰「呢一刻嘅我覺得，香港娛樂圈有一班咁熱血嘅女仔而有希望。真心的。鏡頭前的反應，一部分係節目效果啦。嚇到阿融（鄭融）message我問係咪搞到我唔開心，哈哈，梗係無啦，為咗想同阿佛（許廷鏗）喺房內有多啲嘢發生，等個節目開始時戲劇性啲，真係要放大小小啲反應嘅，唔使擔心。不過，我一開始真係有睇低過你哋呢班女仔，是真的。我必需要向你們道歉。你哋一日一日以光速成長，用心去學習，用愛去表演，我感動得在人前人後流過無數眼淚。你哋嘅堅強，比男人有過之而無不及！我愛你哋，《造星IV》嘅每一位女漢子！而喺你哋身上亦學到太多了。」

（即時娛樂）