郭富城現身捧場 《智齒》男主角林家棟：好驚喜 (22:12)

懸疑片《智齒》將於11月18日上映，日前九龍灣一戲院放映特別場，導演鄭保瑞跟男主角林家棟到場跟觀眾見面，當晚除了張叔平、文念中、游乃海、鄒凱光、陸劍青、陳詠燊、龍文康、李子俊、黃慶勳等獲邀率先欣賞該片外，郭富城亦現身支持。家棟對於有城城這位天王級觀眾捧場大表「好驚喜」，城城跟家棟、鄭保瑞碰面後更無所不談，喜孜孜地分享觀影後感；鄭保瑞與家棟表示得到城城的分享及鼓勵，非常開心，更笑說為電影即將公映打下一支強心針。

城城事後於社交平台向戲迷推薦《智齒》，「電影拍得非常有張力和風格化，特別用黑白影像呈現，更帶出戲中悲情城市的滄涼！電影鏡頭運用很利落，攝影鄭兆強居功不少。《智齒》於編、導、演、攝俱佳，這也是鄭保瑞的導演功力展現得淋漓盡致的一部作品，值得入戲院大屏幕支持」。城城對家棟及劉雅瑟在片中的爆發力留下深刻印象，他說：「故事講述警察阿斬（林家棟飾）對街童王桃（劉雅瑟飾）寄恨，對她一直報復式狙撃，其實迴向的傷害就是刺痛自己。家棟和雅瑟都把角色演得相當具爆發力。完全帶出『活着有時比死去更無能為力！』這個信息。」

（即時娛樂）