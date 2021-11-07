男神廚房｜吳業坤被嫌棄 譚俊彥煮魷魚冧美女試食團 (21:50)

由鄭裕玲（Do姐）與王菀之主持的無綫綜藝節目《男神廚房》，明晚（8日）起展開新一輪男神對決，包括「456男神」譚俊彥、「愛妻男神」陳柏宇、「靈感男神」周柏豪及「唔係男神」吳業坤，美女試食團成員則有黃智雯、高海寧及美女廚師Hilda。不過，吳業坤出場時已被王菀之嫌棄，問他是否入錯廠；之後，他拿出一盒利刀企圖扮勁搶焦點，可惜因磨刀手勢出錯慘被柴台；他落廚期間又走去隔籬枱八卦，要勞煩Do姐幫手「煮埋落去」。

是集主題為「魚」，被指跟熱爆韓劇《魷魚遊戲》主角李政宰撞樣的譚俊彥因而人氣急升，故他也順應熱潮煮魷魚「娛賓」。本身是餐廳老闆的譚俊彥，舉手投足均相當專業，加上樣子淡定且散發着特有的知性氣質，成功令在場女士神魂顛倒；當他炮製伴碟的鷹嘴豆泥時，已令有「真心食評家」之稱的高海寧雙眼發光。譚俊彥還大爆初出道時，與應采兒拍親密戲時的恩恩怨怨呢！

兩位人夫陳柏宇與周柏豪於節目中亦「真情流露」，陳柏宇大爆與太太初相識時，對方的地獄廚藝如何令他由好男人變「好難忍」，又大方分享冧妻之道，獲全場女士大讚「要加分」；周柏豪則分享了自己的感性面，但他卻是「處男廚神」高度嫌疑人物，因他連甘筍「真身」也不認識外，食物外觀亦令人擔心。

（即時娛樂）