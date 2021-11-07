胡鴻鈞婚宴獻Sing驚聞蔡思貝想伴舞：如果係，我要問何雁詩收錢 (22:53)

鄭俊弘與太太何雁詩趁今天（6日）結婚1周年補辦婚宴，筵開38圍，胡鴻鈞、薛家燕、陳展鵬與太太單文柔、陳煒、陳嘉寶與老公黃頌祈、方力申、吳業坤、江若琳與老公蕭唯展、樂易玲、譚俊彥、余詠珊與老公何哲圖等獲邀出席。

胡鴻鈞透露會在婚宴上獻sing，笑言這是他入行以來第一次在婚宴上唱歌不收錢。至於蔡思貝表示幫他伴舞，胡鴻鈞聞言驚訝表示：「如果係咁，我要問何雁詩收錢，安撫我心靈上的驚嚇。我不是抗拒她，是抗拒沒有預知的情况，不用給我驚喜。」胡鴻鈞稱不怕蔡思貝嬲，對方不會這麼小器，而且他只是開玩笑。

腹大便便的陳嘉寶偕老公到場，她透露預產期在12月底，BB性別稍後有儀式公布。她又表示不會催鄭俊弘與何雁詩快點生B，應該先享受二人世界。

已離開無綫的余詠珊與何哲圖各自成立製作公司，近日跟香港開電視合作籌辦選秀節目的余詠珊表示，希望做好製作，做對得起自己及對得起人的節目。問到是否覺得現在無綫的節目不好？她說：「我不想咁講，今時今日香港大家都要做好些，如果3間電視台做得好是觀眾得益。」何哲圖稱選秀節目想尋找新面孔，發掘才華。有傳無綫捧《聲夢傳奇》學員，忽略了菊梓喬及谷婭溦？他們相信無綫不會。

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（即時娛樂）