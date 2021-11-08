「斜棟中年」林盛斌再開棟篤笑 化身教父贈人生金句 (13:03)

林盛斌（Bob）相隔6年再舉行Talk騷，Bob將於12月18日假九展Star Hall，舉行《The Bobfather 2021》。

今次棟篤笑以「Bobfather」命名，Bob直言靈感來自經典電影《教父》，他說：「《教父》對我影響好深，細個時睇過一次，到我成年時再睇一次，感受好大，首先套戲好勁，入面嘅男主角馬龍白蘭度飾演嘅Godfather，事業做得好好，家庭處理得好好，身邊所有嘅朋友搵佢，問題就會解決。Bob如果有日都可以好似Godfather咁，變成Bobfather的話，就威水了。」

日前拍攝宣傳海報及照片時，Bob以一身教父打扮現身，有些畫面他抱着玩具貓入鏡，甚有喜感，而宣傳字句上，亦將《教父》中的經典對白「I am gonna make him an offer he can't refuse.（我會提出一個他無法拒絕的提議）」，改寫成「I am gonna make you a laughter you can't refuse.（我會令你不能拒絕地發出笑聲）」，實行將整個創作概念貫徹到底。

回顧2015年的棟篤笑《Bob's Up》，Bob談及自己成長，還有高低起跌，但經過6年轉變，Bob已成為「斜棟中年」，他身兼多職，既是藝人，又是宴會司儀、生意人、爸爸、貓奴等，在不同身分中有不同體驗，在今次棟篤笑中，Bob希望跟觀眾分享苦與樂，更重要是如何苦中作樂。

Bob特別舉了一個例子「龜頭Bob」，他說：「網友幫我改咗呢個名，但我、太太同小朋友點睇呢個名呢？我又點樣由負面嘅想法，扭到去正面呢？而我得出一個結論：其實上網你Search鷹鼻，會出現劉德華，但Search龜頭，就會出Bob，咁都係一個成就吖！係咪都威先？！」

Bob以此為例，今次棟篤笑會逗大家開心笑之餘，也希望滲入自己想法，正向人生態度。他說：「希望喺個騷入面畀啲歡樂大家，畀啲笑聲大家，畀大家一個好好嘅唞氣moment，亦希望到時可以有啲金句打入你心，等你帶住呢啲金句邁向2022年。」

（即時娛樂）