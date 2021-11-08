盧覓雪開棟篤笑壓力爆煲致生蛇 借「晴朗」送祝福 (13:51)

盧覓雪兩場的棟篤笑圓滿結束，她表示因壓力太大搞到生蛇；期間她談到香港移民潮時，一時感觸流淚。（鍾一虹攝）

盧覓雪（雪雪）一連兩場處女棟篤笑圓滿結束。昨晚（7日）尾場於九展進行，開場時，現場播放香港小姐主題曲，雪雪由兩位西裝男陪伴下步出派禮物，令觀眾情緒高漲。她表示為演出設計Q版泳裝肖像，觀眾提議真人也穿三點式上台，她曾動搖過，奈何騷前壓力爆煲，腰間生蛇感痛楚而打消念頭。

雪雪暢談從娛樂記者轉戰幕前當藝人的經歷，她指1980年代入行做娛樂記者，正值香港黃金盛世，與明星、名人、老闆打交道，甚至結識超級富豪，獲招待歎美食、坐名車，試過收到名牌手袋、大利市，曾擔心觸犯賄賂條例，但處世要圓滑，她收手袋後也有回禮，大利市則向報館申報，足夠請同事食幾日下午茶。

雪雪提到在電視台認識吳君如，因緣分成深交朋友，君如曾邀她陪同去名店歎鮑魚，抵銷拍戲的辛勞。當年陳寶蓮自殺身亡，君如不滿雜誌登出血淋淋照片，跟雪雪在電話激烈討論，令她印象難忘：「兔死狐悲，君如質問人都死了，點解仲要八卦，要將血淋的相放大刊登？」

愛吃的雪雪指打邊爐，勾起昔日與同事、朋友美好回憶，想到近2年好多親友移民，演藝界朋友杜汶澤、陶傑亦離開了香港，她感觸說：「不明白為何個個問我，應該去問田蕊妮嘛！計劃趕不上變化，都不知道他們在外淒不淒涼？何處安心何處是家，當下擁有已足夠，我打邊爐會想起他們！」

講到有份報章停刊，市民排隊買報紙告別，書報攤好似殯儀館讓大家鞠躬，雪雪說：「一個城市改變呢？有些人會去改變，改變不到的會選擇離開，留在香港的，記住，一家人一齊行，面對無助感會減低，慶幸我留下來還有大家在身邊，這個騷是我寫給香港的情書。」此時雪雪難過得落淚，要以紙巾拭淚。

最後，雪雪借電台節目《在晴朗的一天出發》送祝福，她指節目名好長，象徵什麼日子都要再出發，但大眾習慣簡稱「晴朗」，發現香港人過去10幾年已明白，天氣變幻預計不到，但心中有晴朗：「既然油不可加，叫晴朗得啩，大家要『晴朗』、『晴朗』。」獲台下鼓掌。

完騷受訪，雪雪稱事前驚得要死，原本開騷好開心和享受，現在正服用藥物控制生蛇情况，亦不會特別請假，因為返電台好開心當叉電。問到送手袋的人是誰？她說：「保持秘密，要保護當事人，對方不是賄賂我，是當我朋友。」雖然君如與她曾因陳寶蓮事件鬧得激烈，但沒有鬧翻，雪雪還表示頭場演出君如也到場支持。

（即時娛樂）