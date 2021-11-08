Edan中學舊照曝光 自嘲「MK安」 遭學妹瘋狂集郵 (14:20)

人氣男團MIRROR日前舉行成軍3周年派對，當天在九展有大型展覽，當中包括12位成員的學生照曝光，成為鏡粉打卡熱點。呂爵安（Edan）在社交網貼了幾張中學時間的照片，相中的他全程合埋口，更自誇中學時是風頭躉：「中學MK安出沒注意。話說因為MIRROR生日party要交中學相，所以就搵返以前啲相嚟睇，嘩，係青春啊！

想當年，哥中學都是一個風頭躉，稱號多不勝數，包括男神安﹑小紅帽（資深爵屎應該明白這個名字的由來），爵爺﹑ QQ On（自稱），洗讚小安安（亂噏）等等。每逢佳節（即係學校活動），都會有師妹（大量☺️）找哥合照，想到這，真的不禁要唱一句：『那些年錯過的大雨~』

Anyways~中學生涯絕對係人生中其中一段最開心嘅時光，成日都好想讀多次中學，好想試一次唔係成日打機﹑唔係日日喺到hea嘅中學生活（雖然而家都仲成日扮中學生）所以如果你仲讀緊中學，記得好好珍惜啦。下次有機會再同大家分享中學嘅爵安。Ps：為保護同學仔所以幫佢哋打咗格仔，不過好似打得有啲衰，希望同學仔唔好介意。」成員邱士縉留言讚他是「萬人迷」﹑Jeremy（李駿傑）則說：「點解你影相都係一個樣？哈哈哈哈」。

（即時娛樂）