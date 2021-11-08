試當真Jessica瞓身拍宣傳片 MC $oHo & KidNey唱洗腦主題曲 (15:44)

YouTube頻道「試當真」成員陳苡臻（Jessica），近日跟「黃Viu煲劇平台」拍攝《劇力任你轟》宣傳短片，劇組還邀來MC $oHo & KidNey炮製洗腦主題曲。

《劇力》講述Jessica透過「黃Viu」走進劇集世界後，先被韓國霸道總裁冧到心心眼，又與日系豪邁主夫展開心動逃亡之旅；接着她化身卡通，穿梭於現實和虛幻的異域之間；鏡頭一轉，她公然在中環街頭上廁兼煲劇，轉頭又被BL劇集主角和古裝演員包圍。

為了襯托Jessica，兩位男演員神還原韓劇《金秘書為何這樣》李英俊會長（朴敘俊飾）和日劇《極道主夫》阿龍（玉木宏飾）的外形；此外，由MC $oHo & KidNey演繹的主題曲，延續玩味風格，相當洗腦。

「黃Viu」將陸續推出不少新劇，包括由宋慧喬和張基龍主演的Viu Original劇集《現正分手中》於本月12日面世；接着有金秀賢跟型佬車勝元合演的《某一天》，以及日本賣座動畫《鬼滅之刃 遊郭篇》等。

除了以上節目，熱播韓劇《Chimera》、《衣袖紅鑲邊》、《成為你的夜晚》和《御史與祚怡》，本季新番日劇《SUPER RICH》、《真犯人旗標》、《X光室的奇蹟 2～放射科的診斷報告～》，以及人氣韓綜《帶輪子的家3》、《我獨自生活》，現已登陸「黃Viu煲劇平台」。

（即時娛樂）