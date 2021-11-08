叱咤2021｜鄭欣宜「女金」大熱 謝安琪Jace泳兒爭銀銅 (16:50)

「2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」將於明年1月1日舉行，在叱咤女歌手獎項方面，鄭欣宜今年走勢凌厲，合共派了5首歌上台，當中跨年上榜的《小夜燈》，以及《@princejoyce》、《先哭為敬》均是冠軍歌，《罰你》最高第11位，《最難行的路》仍上榜中。欣宜成為女歌手金獎大熱，若然得獎，亦是她首個叱咤女歌手獎，別具意義。

今年做獨立歌手的謝安琪（Kay）有3首叱咤上榜歌，包括《離不開》、《背山望海離不開》及仍在上榜的《未見過世面的招積》，當中《離不開》是冠軍歌。陳凱詠（Jace）走勢也不錯，有叱咤冠軍歌《I Wish》，還有上榜歌《虛擬人與我》及仍在上榜中的《沒有無緣無故的恨》。出道15年的泳兒，今年先後有《孤毒》、《荊棘海》及《沉溺》派台，《荊棘海》成為叱咤冠軍歌，有力爭女歌手獎。

剛開完演唱會的陳蕾，今年有3首派台歌《屈機》、《我想和你好好的》及《沙門》，3首歌雖未有No.1，但全部是三甲歌曲。至於年初首奪女金的AGA（江海迦）今年稍為放緩，暫時僅兩首歌上榜，亦未有叱咤冠軍歌。

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（即時娛樂）