林景程跟女友結婚 林秀怡反串做兄弟：快啲生個B出嚟 (17:25)

無綫藝人林景程前晚（6日）跟拍拖12年的圈外女友結婚，在酒店舉行結婚簽字儀式，未有擺酒。林景程請來圈中好友出席，包括黃智雯、林秀怡、趙希洛、謝東閔和孫慧雪等。林景程跟林秀怡合作多年，林秀怡更反串擔任兄弟團，她在社交網留言恭賀林景程結婚：「MY閨蜜嘅大喜日子，快啲生個B出嚟比姐姐抱下，嫂子好可愛，仲要配合chok樣，嫂子萬歲我愛嫂子。 #好兄弟結婚 #所以又做兄弟 #想問做咗三次兄弟會唔會嫁唔出 #求解答 #我哋合照無張你個樣更好 #所以得呢張。」

有份出席的黃智雯亦在Ig貼大合照：「On call Family有囍事，恭喜KingKing & Bear @lamkingching（林景程）百年好合、永結同心， #不經不覺十年了 #一起成長 #OnCallFamily。」謝東閔則貼了和一對新人合照，並留言：「這位入行便認識的好朋友，看到你人生踏入另一個階段替你高興。」

新郎哥林景程今午在Ig貼型仔照，並分享新婚感受：「多謝各位兄弟姊妹，喺我呆呆滯滯嘅時候，就完成晒在場所有工作，樣樣事妥妥當當，仲要問我有咩可以做。

防疫人數限制下，好多好想請，又唔敢請嘅人，尤其係一齊開緊工，呢排瘋狂30收工嗰班鐵人，#四十二章經 #法證先鋒V，唔好意思好多不足之處，總算甩漏下完成，感謝各位厚愛，確實地感受到溫暖，全部在心中，多謝我所有屋企人，多謝媽咪姨媽，感覺好似打完大佬咁，一生人打一次嘅BOSS，走先喇係咁先喇，不過冇下次喇。」

（即時娛樂）