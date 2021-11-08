劉詩昆孖太太孫穎 為1歲囡囡劉蓓蓓舉行生日派對 (17:35)

鋼琴大師劉詩昆與太太孫穎的女兒劉蓓蓓（貝貝）1歲生日，夫妻二人早前在中環一間餐廳舉行派對慶祝，出席者包括陳凱韻（甘比）和女兒、趙曾學韞、薛嘉麟和太太諸葛紫岐、楊哲安與楊張新悅、鄧鉅明伉儷及朱凱婷等。

當日派對流程豐富，包括下午茶和晚宴時段。晚宴上，大會首先播放《劉蓓蓓心聲》片段，展示多段她跟父母一起生活的可愛片段，並由孫穎講述囡囡1年來成長過程。現場還播放了孫穎為囡囡演奏鋼琴《終身美麗》及劉詩昆為女兒演奏生日歌的短片。著名男高音歌唱家莫華倫亦錄製祝福片段，當中還播放莫華倫抱着貝貝清唱的感人時刻。

派對以貝殼珍珠為主題，代表愛女貝貝的珍貴。嘉賓一進大門，便看見劉詩昆一家三口溫馨幸福的巨型入場佈景板，背後連接維港的怡人景色。至於名酒佳餚方面亦價值不菲，會場亦設有海洋生物糖草屋，令小朋友非常興奮。

派對音樂的選擇也非常用心，由這兩位音樂大師親自一一挑選，從古典到流行、由經典到現代，滿足了30後至00後的耳朵。劉詩昆與太太孫穎在派對上，播放他們為貝貝的演奏片段，場面溫馨感人。孫穎當晚佩戴逾億元的彩鑽蝴蝶胸針，有品牌亦為壽星女設計一枚橙黃寶石戒指，意指貝貝出生的地方，漫天紅黃葉子爛漫飛舞。

（即時娛樂）