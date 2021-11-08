叱咤2021｜MIRROR C AllStar Dear Jane組合金獎爭崩頭 (18:35)

「2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」將於明年1月1日舉行，在叱咤組合獎項方面，MIRROR、C AllStar（CAS）、Dear Jane（DJ）和RubberBand（RB）勢爭崩頭。

這4個組合/樂隊今年分別在九展及紅館舉行過演唱會，各有捧場客，CAS、DJ和RB是叱咤頒獎禮常客，而MIRROR今年走勢凌厲，人氣急升，歌曲《WARRIOR》成為叱咤兩星期冠軍歌，《BOSS》亦是另一首冠軍歌，最新歌曲《All In One》亦已面世，未知MIRROR能否突破年初組合摘銅的成績呢？

C AllStar年初重組後，4子在紅館舉行演唱會，反應熱烈。今年他們共有4首派台歌，包括冠軍歌《集合吧！地球保衛隊》和《留下來的人》，以及上榜歌《沒明日的恐懼》和《還有48小時》，有力問鼎組合金獎。

已連續兩年奪得組合金獎的Dear Jane，今年叱咤上榜歌包括《世上唯一雙細胞》、《聖馬力諾之心》，以及冠軍歌《人類不宜飛行》。RB今年叱咤上榜歌曲包括跨年上榜的《每道微小》和《Ciao》，兩首都是冠軍歌。

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（即時娛樂）