叱咤記者會｜生力軍大熱門來自《造星》 Edan張天賦曾比特爭金獎 (19:19)

193和肥仔都有份爭生力軍男歌手獎項，2人同樣來自《全民造星》。（鍾偉茵攝）

張天賦（左起）、呂爵安和曾比特成為今年生力軍男歌手大熱，湊巧他們均來自《全民造星》系列。（鍾偉茵攝）

「2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」將於明年1月1日在亞洲國際博覽館舉行，今天（8日）商台在昂坪市集舉行記者會，今年頒獎禮主題是「啦啦啦啦 即刻青春」。

本年度合共頒發49個獎，包括本年度新增的叱咤樂壇生力軍男歌手金、銀、銅；生力軍女歌手金、銀、銅及生力軍組合金、銀、銅，取代以往「叱咤樂壇生力軍金、銀、銅獎」。

今年新人眾多，尤其男新人爭到頭崩額裂，有份角逐生力軍男歌手包括MIRROR成員呂爵安（Edan）、楊樂文（Lokman）、張天賦（MC）、ERROR成員梁業（肥仔）﹑郭嘉駿（193）、曾比特、ANSONBEAN（陳毅燊）和張進翹等，當中以Edan和MC成為爭金大熱，湊巧有份角逐生力軍的男新人大部分也參加過《全民造星》系列呢！

「叱咤樂壇我最喜愛的」投票將於11月22日開始，「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」、「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的組合」首輪投票，由11月22日中午12時起至11月26日中午12時進行，由樂迷選出最後5強，第二輪投票於11月29日中午12時至12月3日中午12時繼續進行。

「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」則由12月6日中午12時至12月10日中午12時，接受全民網上投票，樂迷揀選歌曲決定最後10強；第二輪投票於12月13日中午12時至12月17日中午12時進行，選出最後5強，並於頒獎禮當晚由現場觀眾即場投票表決出來。

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（即時娛樂）