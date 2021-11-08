戴夢夢嫁金融才俊 跟老公Kyle甜蜜咀嘴4次 恨生龍鳳胎 (19:38)

36歲戴夢夢曾戀上比她年長19歲的太極樂隊鼓手朱翰博（Ricky），兩人經歷離合，最後分手收場。上月戴夢夢突然宣布嫁給從事金融行業的圈外男友Kyle，今晚（8日）假灣仔一間酒店舉行婚禮，筵開8席招待親戚朋友。

新娘子戴夢夢穿上性感拖尾婚紗，傍晚5時許偕同Kyle會見傳媒，新郎表現拘謹和怕醜，期間夢夢4次跟老公甜蜜咀嘴。

夢夢右手無名指戴住Kyle所送的求婚鑽戒，左手無名指戴上的紅寶石戒指則是哥哥為她準備的嫁妝，全套鑽飾包括頸鏈、耳環。

榮升孫太的夢夢受訪時表示好開心，她解釋Kyle未習慣面對鏡頭，見傳媒前緊張到心跳加速，她從旁安撫和照顧對方，皆因Kyle早前撞傷右邊鎖骨，現時死忍痛楚，稍後入院接受手術，夢夢說：「他右手暫時有點不便，進食時我要幫忙切碎食物，他冲涼後又幫他抹身，好似照顧BB一樣。」

談到跟年紀相差3年的Kyle相識經過，夢夢稱現時在大名娛樂任職，還兼顧醫美工作，醫美公司的醫生介紹她認識Kyle，她大讚老公100分：「Kyle好細心，是個Family Man，煮食好叻，所以對他加分，現在廚房給他霸住，我們拍拖半年就決定結婚，我都有點驚喜。」

問到是不是雙喜臨門？夢夢否認，只是覺得年屆適婚年齡，但她笑言在生育方面會努力，「我們好隨緣，如果上天送禮物，我希望一次過搞掂，生龍鳳胎」。

夢夢表示婚宴邀請圈中好友江欣燕、黎瑞恩、林盛斌、黃婉曼、范振鋒與老婆李思欣、蔡一鳳與丈夫盛品儒見證重要時刻，本來舊愛Ricky也在嘉賓名單內，經她和Ricky相討後，選擇另一方式分享喜悅，夢夢說：「Ricky怕尷尬，不想來到令傳媒放錯焦點，始終有老人家在場，我都認同，要點處理？難道我說邀請太極樂隊做壓軸嘉賓咩！我跟Ricky和他哥哥關係好好，兩人都封禮金，Ricky前幾日攞禮金來我家樓下，又傳短訊來祝福我一切順利、開開心心，白頭偕老，其實Ricky都見過我老公兩次，知道Kyle傷鎖骨，仲叫我提他戴手托。」

（即時娛樂）