叱咤記者會｜Jeremy@MIRROR承認抽中居屋 跟家人同住 (19:57)

「2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」將於明年1月1日舉行，場地會移師亞洲國際博覽館。一眾叱咤903的DJ，今天（8日）聯同逾60個歌手及組合單位，包括：張敬軒、謝安琪、許廷鏗、胡鴻鈞、林家謙、MIRROR、ERROR、炎明熹等，出席在昂坪市集舉行的記者會，陣容鼎盛。

有指MIRROR於除夕夜參與西九文化區舉行的《香港跨年倒數演唱會》，市民要打齊兩針疫苗，才能參與門票抽獎，MIRROR隊長Lokman（楊樂文）說：「其實有很多措施保障大家，所以大家可揀最適合自己，和最舒服的方式去做安全措施是最好的。」

成員李駿傑（Jeremy）被拍到揀綠置居啟鑽苑400呎單位，升呢做業主。Jeremy大方承認抽中居屋，是跟屋企人同住，並非一炮過付款，之後要努力搵錢供樓。追問是否MIRROR首個上車成員？Jeremy衝口而出說：「應該不是的，哈哈！」Lokman笑指「私房錢」無人會公開。

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（即時娛樂）