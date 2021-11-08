叱咤記者會｜打籃球爆爭執 姜濤認衝動 遭經理人花姐訓話 (20:06)

商台「2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」今天（8日）在昂坪市集舉行記者會，雖然氣溫驟降，仍吸引逾千粉絲支持，當中以MIRROR粉絲最多，包圍整個舞台，期間各自為自己偶像吶喊造勢。除了有粉絲冒寒通宵排隊霸位外，據知也有粉絲將場地附近的青年旅舍全額預訂，相當熱血。

MIRROR正、副隊長Lokman（楊樂文）和Anson Kong（江𤒹生）表示，知道有粉絲前一晚冒寒冷和風雨等候，也感到擔心和心痛，後來知道場地安排有瓦遮頭的地方和暖水，即安心不少，不過他們呼籲粉絲下次不要等過夜，寧願趕早班車，都不要趕尾班車。

Lokman和Edan（呂爵安）將與ERROR的肥仔（梁業）和193（郭嘉駿），以及一眾新人競逐「生力軍男歌手」。Lokman自言今年得半首歌，所以沒什麼信心，他笑說：「新人獎就不角逐了，等我下幾年做多幾首歌，直衝攞男歌手獎，有大志，不跟你們爭這些細獎。」Edan笑指要193讓獎才行，193聞言走過來搭訕：「我陪襯咋！」Edan表示對獎項隨緣，最緊要作品得到大家喜愛，他說：「當然有獎，獲得大家認同是很開心，希望有好成績。」

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年初奪得「我最喜愛的男歌手」的姜濤，被問到可有信心蟬聯時，姜濤謙稱大家除了看他和MIRROR，都可以欣賞其他歌手。談到日前在街場打籃球與人發生爭執？姜濤承認自己衝動了一些，作為藝人應要以身作則，經理人花姐（黃慧君）亦已經鬧過他。其他隊友則取笑姜濤，提議他避免「案件重演」，會努力掙錢買起個街場，那就無問題了。

對於被視為該獎另一大熱的Anson Lo（盧瀚霆）則坦言想都無想過，因覺得是很遙遠的事，做到自己想做的歌已很滿足。至於可想攞組合獎？Lokman表示有好成績當然開心，但其他前輩都有資格攞這個獎，要看天時地利人和，與其攞組合獎，他們更想團歌攞獎。

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（即時娛樂）