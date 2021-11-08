叱咤記者會｜謝安琪毋懼寒冷玩透視誘惑 老公叮囑小心凍親喉嚨 (21:15)

謝安琪今天（8日）一身透視性感打扮出席「2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」記者會，她事後笑指是因為知道天氣凍，特意穿得hot一點炒熱氣氛，事前亦有給老公張繼聰過目，「他看慣了自己更健碩的身形，所以對我這身打扮沒感覺，只是叮囑我小心凍親喉嚨。（身材好不怕騷？）不關事，他對時裝都很熱衷，最緊要靚」。

曾兩奪「叱咤樂壇女歌手」金獎，老公張繼聰是否也看好她重奪「女金」？謝安琪笑稱無論她做什麼，老公都會支持，因為家中只得她一位女歌手。她說自己沒有去想，自從成立公司後，身兼老闆和製作人，在做音樂的過程中已很有滿足感，獎項已非重點。說到她攞埋唱作人奬便好「大滿貫」時，謝安琪表示：「這又好像很叻，但我創作上還是BB仔階段，要回家想想，哈哈！」

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（即時娛樂）