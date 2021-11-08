炎明熹放學即趕去叱咤記者會 對獎項順其自然 (21:45)

「2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」記者會今天（8日）在昂坪市集舉行，9月推出新歌《真話的清高》的炎明熹（Gigi）有份角逐「叱咤樂壇生力軍女歌手」，但她於記者會結束後才到場；原來她要返學，放學後已立即趕往記者會現場，誠意可嘉。Gigi受訪時表示，她覺得要尊重每一個活動，故盡量趕來記者會。她說自己首年參加頒獎禮，心情非常緊張，加上現場見到很多前輩、歌手和粉絲，感到很激動、興奮及榮幸。對於生力軍獎由3變9，會否覺得奪獎機會大了？Gigi坦言當然想攞獎，但她至今仍保持初心，覺得攞經驗更重要，對獎項抱順其自然心態。

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（即時娛樂）