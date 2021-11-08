叱咤記者會｜傳反目後首度同場 許廷鏗胡鴻鈞零交流 (23:54)

許廷鏗與胡鴻鈞本來老友鬼鬼，但有傳許廷鏗因胡鴻鈞和蔡思貝拍拖，導致多年兄弟情不再，兼且反目收場。「2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」記者會今天（8日）在昂坪市集舉行，許廷鏗及胡鴻鈞都有出席，這是兩人傳出反目後首次同場。大合照時，他們被安排企在第一行，但中間隔住10個「人牆」；其間，靠邊站的胡鴻鈞多次望向企中間位置的許廷鏗方向，可是大家全程零交流。記者會結束後，許廷鏗與胡鴻鈞不約而同以「趕住走」為由離開，相當有「默契」。

相關新聞：叱咤記者會｜張敬軒冇諗重奪「男金」 睇好林家謙柳應廷姜濤

相關新聞：炎明熹放學即趕去叱咤記者會 對獎項順其自然

相關新聞：叱咤記者會｜謝安琪毋懼寒冷玩透視誘惑 老公叮囑小心凍親喉嚨

相關新聞：叱咤記者會｜打籃球爆爭執 姜濤認衝動 遭經理人花姐訓話

相關新聞：叱咤記者會｜Jeremy@MIRROR承認抽中居屋 跟家人同住

相關新聞：叱咤記者會｜生力軍大熱門來自《造星》 Edan張天賦曾比特爭金獎

相關新聞：叱咤2021｜MIRROR C AllStar Dear Jane組合金獎爭崩頭

相關新聞：叱咤2021｜鄭欣宜「女金」大熱 謝安琪Jace泳兒爭銀銅

相關新聞：叱咤2021｜張敬軒男歌手金獎大熱 姜濤Jer林家謙力爭銀銅

（即時娛樂）