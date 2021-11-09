Nowhere Boys開騷邀男神做嘉賓 主音Van孖鄧建明同台慶生驚喜爆喊 (14:33)

樂隊Nowhere Boys在九展Music Zone，舉行一連三場「Now Here Live 2021我在音樂會」圓滿結束，全場爆滿，反應熱烈。尾場適逢主音Van和嘉賓Joey Tang（鄧建明）生日，工作人員捧生日蛋糕上台時，Van以為是為Joey慶祝，豈料看見台下Fans突然舉起他的生日應援手幅，驚喜到O嘴，並流下男兒淚，他說：「我咁大個仔，未試過有咁多人同我慶祝生日！」

這次音樂會門票火速售罄，除了得到Fans支持，亦有很多好朋友捧場，而一直保持秘密的演出嘉賓名單終於揭盅，觀眾大感驚喜。每晚都有兩項嘉賓表演環節，首先是純結他演奏，3場嘉賓分別是人氣結他手Jason Kui、型到爆的RubberBand結他手阿正，以及殿堂級樂隊太極的Joey Tang，他們與Nowhere Boys結他手Ken高手過招，掀起高潮。尾場Joey Tang表演後說：「好難得有個騷安排純結他Solo，你哋撩起我團火，摷番（古董結他）出嚟玩！」Van感謝他生日正日都答應做表演嘉賓。

另一表演嘉賓環節，頭場是C AllStar的陳健安（On仔），他一出場就嗌Van做「外父」，原來他與Van的狗女Poochie和MooMoo好好感情，平時見面就會kiss。On仔表示自己能獲唱作人獎項，全靠Van幫助：「我所有用嚟作歌嘅電腦軟件，都係Van 幫我安裝和教我用，佢唔只係建築師和廚師，我懷疑佢仲係駭客。」Van立即搞笑制止他不要爆料。

第二場和尾場的表演嘉賓，則是MIRROR正副隊長楊樂文（Lokman）和江𤒹生（AK），他們出場全場驚喜尖叫，合唱AK的《黑之呼吸》、Nowhere Boys的《麥克折射線》和新合作的特別版《虎道門》。

AK台上說：「大家都知我哋同Van有新合作....就係煮嘢食啦！」Van說：「先唔講合唱部分，淨係講煮嘢食條YouTube片，我完全感受到MIRROR Fans威力，仲有啲留言全部都『AK好靚仔』同埋『Lokman好靚仔』，我？『Van好pro』囉！」Van即扁嘴，台下觀眾識做即大叫「Van好靚仔」，非常搞笑。音樂會尾聲，Van向台前幕後致謝，尤其感謝太太Wendy幫手籌備紀念品和佈置攤位，又悉心照料開騷前突然生病的他，並向台下太太做心心手勢，全場起哄。

（即時娛樂）