男神廚房｜陳柏宇「偷食」遭Do姐喝停 坤哥拋鑊扮型出事 (14:51)

由鄭裕玲（Do姐）、王菀之（Ivana）主持的無綫綜藝節目《男神廚房》，今輪比賽有吳業坤（坤哥）及陳柏宇（Jason）「加持」，今明兩晚（9日及10日）播出的第五及六集，繼續娛樂性豐富，美女試食團嘉賓黃智雯、高海寧及美女廚師Hilda，全程笑不攏嘴。

坤哥在第二輪比賽中「揦手唔成勢」，雖然只是煎薄餅，但他沒有控制好粉漿用量，又嘗試拋鑊，惜「成事不足」，令連見慣風浪的Do姐亦笑到碌地。為免影響節目進度，同場的周柏豪及譚俊彥（Shaun）為坤哥「救駕」，Do姐亦有出手幫忙。

Jason雖然真身為「處男廚神」，但其問題並非出在廚藝上，而是胃口上。今明兩集，柏宇將表現「一味掛住食」神功，不但偷食Shaun的炒飯，又偷食乏人問津的香煎鹹肉糭，就連芫荽也不放過，遭Do姐多番喝停！除了有食力，Jason亦有牙力，以看似九唔搭八的榴槤蜜桃洋葱凍湯出戰的他，成功以「Cool煲」爛Gag，擄獲全場美女心，Ivana更被逗至笑不停。

Shaun以超強實力應戰，無論是巴馬火腿炒飯或高級海鮮主題早午餐，均讓女士們「神魂顛倒」，坤哥見眾女士吃得如此多Fun，亦忍不住追隨Jason加入偷食大軍，錄影廠頓時變成試食大會。至於以甜品應戰的柏豪，原本亦頗有贏面，可惜卻因「一句說話」激嬲女士們而陷危機。

（即時娛樂）