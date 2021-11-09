余香凝撇低寶貝女拍廣告 趁空檔狂睇Cam解相思之苦 (16:35)

余香凝（Jennifer）今年5月誕下女兒後，除了忙湊B外，有空餘時間就做運動喼弗，身材已回復最佳狀態。Jennifer早前接拍補鈣食品廣告，拍攝當日，她換上多個不同造型上陣，除了有瑜伽及運動Look外，更化身家庭主婦「下廚」，難怪她笑言「做番自己」。

今次廣告拍攝10多小時，要離開寶貝女一整天工作，故Jennifer出動與女兒的「私伙」合照作道具，放在拍攝現場，以解相思之苦；每當Jennifer不用埋位及轉造型時，她便拿出手機觀看家中閉路鏡頭。Jennifer說︰「家庭小朋友係放第一位，唯有自己辛苦，等佢瞓時，即刻去做嘢，或者等佢夜晚瞓時，再專心睇劇本，到出街要做嘢，我當然好掛住佢，雖然今次廣告拍攝只係10幾個鐘，我已經不停睇cam，好彩有工人姐姐同長輩幫手，都放心，純粹好掛住佢，所以睇cam同睇佢啲相。」

至於是否「虎媽」？Jennifer說︰「我唔算係一個虎媽，但已經有諗定佢之後有可能去發展或者學習嘅地方，但係始終好睇小朋友本身性格，當然好想畀佢試唔同嘅嘢，睇吓佢鍾意啲乜嘢，但係佢試完唔開心或者唔鍾意，就會刪走，唔會迫佢去學。」

（即時娛樂）