造星IV｜大熱Candy跌入復活區 葉詠詩女兒唱贏對手晉級60強 (17:57)

兩位經理人及兩位導師對Candy和Ivy So的表現有不同意見。（ViuTV截圖）

她表示覺得辜負了別人對她的期望。（ViuTV截圖）

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》昨晚（8日）播出第6集，上演「仙界大戰」，由1號Ivy So（蘇雅琳）和28號Candy（王家晴），在96強的一對一環節中對壘，2人顏值和身形不錯，各有粉絲，可惜她們歌喉欠奉。Candy演唱評判之一鄭融的《紅綠燈》，表現欠佳；Ivy So的跳唱演出亦不太理想，結果Ivy So獲評判的3盞燈勝出，成功晉級60強，並加入導師梁祖堯一組。

至於著名女指揮家葉詠詩的26歲女兒羅洛家（Carmina）亦首度登場，她跟23歲的丁丁（房婷婷）對戰，丁丁唱《濕了分寸》，Carmina同樣表演唱歌《Hopelessly Devoted to You》，Carmina的歌藝明顯稍勝一籌，兩位導師梁祖堯和許廷鏗對她讚不絕口，許廷鏗說：「因為係個人魅力嘅分野，係星味嘅分野。」

評判鄭融讚Carmina聲線悅耳，而且服飾很適合歌曲；另一評判Donald也讚她：「你好似跟我講故事，所以我聽得好投入、好開心。」結果Carmina成功晉級60強，並加入許廷鏗一組。

被指貌似朱茵的22歲參賽者Alice（許寶恆），雖然樣子甜美，但歌藝麻麻，綵排時被花姐（黃慧君）狠批：「你喺第一回合就選擇『自殺』嗎？你跳舞時大部分跳得唔錯，有甜美笑容，但最重要問題係你唱歌唔好聽，而且唔夠氣，呢個『自殺』方法成功率達到99%。」到正式表演時，Alice跳唱《Show You》表現未如理想，梁祖堯覺得她欠缺信心，花姐則說：「咁佢都知自己唱得唔好。」

跟Alice對戰的是曾參加《2019亞洲小姐總決賽》獲得亞軍的羅思雅（CaCa），不過她唱《有時》及《漢城沉沒了》，表現同樣欠理想，許廷鏗也說：「我唔明佢點解要將呢兩隻歌合埋？」最後Alice成功晉級60強，CaCa跌入復活區時不禁流淚。

（即時娛樂）