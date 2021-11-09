嘲ERROR似「ViuTV洪天明」變串星 193擔心胞妹前途 (18:57)

193@ERROR（郭嘉駿﹚今天（9日）為ViuTV節目《晚吹─戀講嘢》錄影，他指該節目預計有26集，他希望反應好變成長壽節目，確保自己有穩定曝光率。他說：「我不是鬧公司，但平時沒什麼公司工作做，ERROR 4個成員都是『ViuTV洪天明』，平時只客串節目，一年都不知有沒有一個自己節目，好彩遲些我有套籃球劇拍。」

對於妹妹郭嘉盈有可能於《全民造星IV》淘汰出局，193表示妹妹不是多才多藝，又不特別靚，也替妹妹擔心，他說：「希望阿媽不要太擔心，我希望妹妹有工作做，最近我幫手傾到一個和妹妹合作拍的廣告，不過如果她不能入圍做女團，都好難入到行，我有諗過直接問公司簽不簽我個妹，但這個要求太離譜，如果隔籬台想簽她，樂小姐（樂易玲）可以打電話給我個妹。」

193被問到可有信心奪新人獎？他說：「梗係冇啦！你當Edan（呂爵安）、MC（張天賦）同Mike（曾比特）流的嗎？我只會當肥仔（梁業）流，不會爆冷啦！如果爆冷真係好冷，我睇好Edan。」

問到組合獎方面，ERROR有沒有信心獲獎？193笑言：「組合獎冇啦！一日有MIRROR喺度，一日都唔會有ERROR攞到獎，我不期待MIRROR 12個無啦啦唔見晒，但可能有機會他們如果掙夠退休的話，讓個位給我們攞獎也好，我幻想到10年後，即使我們成熟了，永遠有MIRROR在，ERROR也攞不到金獎。」

193表示會出席頒獎禮，但要先飲咖啡提神，他笑稱：「我如牛郎般，其實陪坐都攰，飲好多咖啡才維持到精神。」

（即時娛樂）