獲軒仔看好奪男歌手獎 Jer本月29歲生日 盼女友送驚喜 (19:09)

柳應廷（Jer）、陳卓賢（Ian）與李幸倪（Gin Lee），今天（9日）到尖沙嘴出席活動，發布新一輯合作廣告。對於MIRROR的3周年紀念歌曲《All In One》MV，12子在天台勁歌熱舞的畫面，被指涉抄韓國男團防彈少年團（BTS）今年3月為第63屆格林美獎拍攝的表演片段手法，Ian及Jer表示聽大家意見才知道，強調MIRROR只負責跳好舞步，意念未必參與太多。

有傳MIRROR明年紅館開騷前，即使損失吸金千萬元酬勞，也會閉關1個月準備；對此，Ian和Jer不置可否，只稱金錢損失方面要問公司，他們只負責做好表演。不過Jer表示大騷前，有需要培養心情和精神，要集中在表演；Ian則說隊員想多些時間預備，想有更多新鮮感。

在昨天叱咤頒獎禮記者會，Jer獲張敬軒點名看好獲男歌手獎，Jer認為獲獎是其次，希望做音樂表達到心中意思，令觀眾引起共鳴已很開心。

Jer快將29歲生日，他表示工作關係，沒有向公司請假，難以與女友Kelly慶祝，盼女友送驚喜，Jer說：「每個人都鍾意驚喜，但驚工作未必可以一齊過，不一定要正日慶祝，會盡量補祝。」

Gin Lee表示已是第2次和Ian及Jer合作拍廣告，笑指拍得很開心，能發揮到她幽默一面，她說：「因為平時冇乜機會，加上他們又好鬼馬，雖然拍攝時間好長，但拍得好開心，不覺得辛苦，因為氣氛好好。」

Gin Lee透露忙為籌備12月舉行的演唱會，她說：「這個騷的主題是要答謝粉絲，因上次開實體演唱會已是3年前，是時候和粉絲聚一聚，尤其這幾年很想見大家，但又見不到，仍然互相扶持，所以好感動，年尾前終於開到。」

（即時娛樂）