鄭嘉穎為家庭甘願暫棄內地市場 讚太太陳凱琳200分 (21:30)

鄭嘉穎相隔5年重返無綫拍劇，在《星空下的仁醫》飾演「鬍鬚醫生」許甘楓，演技獲讚好，更成為視帝熱門之一；不過，他為了拍攝《星》劇亦有所「犧牲」，因為沒時間陪伴兩個兒子而被冷待，令他傷透心，故他現在會爭取親子時光。嘉穎現階段為了照顧家庭，甘願暫時放棄內地市場，「我已兩年多無返內地商演或拍戲，因疫情現在要隔離21日，如果拍3個月，前後要離港4個月」。

成為兩子之父，嘉穎練得很有耐性，明白小朋友受軟不受硬。之前他說要重振「父威」？他說：「惡沒用的，我覺得跟小朋友要好像朋友般相處，要跟他們講道理，除非很離譜、很嚴重，偶爾可以惡一下，但我不贊成用打的」。嘉穎笑指大仔Rafael個性難搞似他，細仔Yannick似太太陳凱琳較沒所謂，又爆兩個兒子同樣「食住」他。問到可想兒子將來子承父業，或父子檔拍節目？嘉穎坦言很矛盾：「大仔表演慾很強，很喜歡唱歌跳舞給大家看，是有點潛質，而且乞人憎的感覺又有點似我，不過我同太太不想他做這行，之前有廣告邀請也推了，我們反而希望他能成為專業人士，對社會有貢獻。如果他真的對這行有興趣，都要18歲後，一定要讀好書，再去選擇自己的路。」至於會否追多個女兒，他說順其自然，「湊兩個小霸王已經很辛苦、很大責任，我在屋企只能夠做小貴子兩邊討好，哈哈」。

事業與家庭兩得意，嘉穎不忘多謝太太陳凱琳把屋企打理得井井有條。談到太太犧牲在幕前工作的黃金時間，選擇相夫教子，嘉穎表示當初有給太太選擇，對方希望多花時間陪伴小朋友，寧願做一些綜藝節目或網上KOL工作，「她真的很叻，是200分的太太和媽媽，我經常跟她說喜歡做什麼便去做，就算她現在說想拍劇，我也支持，最緊要她開心，因為『happy wife, happy life』」。

嘉穎坦言現在過着人生最開心的時候，雖然工作量低，但開心度高，「我未想到退休時間，但可以選擇性去做，現在希望演一些令觀眾留下深刻印象的角色，除了『Law霸』（《怒火街頭》）和『八爺」（《步步驚心》）外，讓大家有多幾個選擇，這也是我之後的目標，希望今次的『鬍鬚醫生』都做到」。問到可有信心憑此角色第3度登上視帝寶座？嘉穎自言已過追求獎項階段，不代表不稀罕，這是很大的獎勵，不過他更想這個獎給予正在上位的新一輩，「因為這個獎可能會改變他們的人生，令事業更上一層樓」。

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（即時娛樂）