姜濤紀錄片《答案》首播 自覺有抑鬱症 會同花姐分享私事 (00:43)

MIRROR人氣王姜濤早前預告會推出個人紀錄片《答案》，揭露自己真性情，《答案》於昨晚（9日）9時在YouTube播出。片段開首，姜濤與肥仔@ERROR（梁業）在排舞室為兩人合唱的《特務肥姜2.0》排舞，並透露拍攝《答案》的原因，「拍呢條片唔係想多啲人鍾意我，可能你睇完呢條片，可能唔係好鍾意我，可能原本你係好鍾意我，但睇完覺得我唔係你想像中咁，其實我覺得唔緊要」。

鏡頭一轉，見姜濤為肥仔按摩，之後肥仔表示排舞師問他們排舞室的射燈會否太刺眼，然後爆姜濤說因為有他在，笑說姜濤是不知廉恥的𡃁仔，又指姜濤已進化，已不是以前的他，「佢以前唔會講啲咁嘅嘢，佢真係囂咗」。姜濤聞言傻笑，然後表示：「我已經不是以前嘅我。」

之後畫面轉到籃球場，片中見到姜濤打籃球時發火，更直言如果真打他不會留手。姜濤說自己每次打波，不少姜糖（粉絲暱稱）在球場等候拍照，但他自覺打完波很污糟感不好意思而拒絕，他便會跟朋友突然跑掉。

姜濤亦在片中重提「I'm tired of everything」的帖文，他憶述當日拍攝廣告由化妝到拍攝前都很正常，不知為何突然情緒很低落，好像突然間不知自己做什麼，加上這一年發生很多事，屋企或者朋友，「所以突然覺得自己好抑鬱，突然覺得自己有抑鬱症咁，前一秒仲笑，下一秒我已經黑晒面」。之後姜濤長嘆了一聲。

之後，播出姜濤在錄音室為《Dear My Friend,》補錄一粒字，監製向他說，經理人花姐（黃慧君）曾私下讚姜濤，並表示花姐很少讚人，令姜濤沾沾自喜。然後，鏡頭拍住姜濤與花姐在車廂內的對話，花姐說︰「你見唔見到姜濤個樣好囂張，好似啲小朋友讀書攞到100分咁，睇吓我幾叻，然後周圍同人講。」姜濤即自讚：「我覺得自己幾好！」然後哈哈笑。姜濤說自己不常約花姐食嘢，但私下會跟對方傾私事，「係我信任佢嘅一個……行動啩，佢（知道）好多嘢，我阿媽都唔知」。

（即時娛樂）