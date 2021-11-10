Lokman回應MIRROR新歌MV涉抄︰沒看過BTS演出片段 (14:14)

Lokman承認MIRROR新歌MV跟BTS的演出片段有少許相似，但不涉抄襲。（陳釗攝）

MIRROR隊長楊樂文（Lokman）、陳漢娜、余逸思、凌文龍等昨晚出席ViuTV新劇《IT狗》首映禮。首次拍劇的Lokman坦言有壓力，幸有其他演員和導演分擔。他在劇中飾演資訊科技高手，現實裏卻是電腦白癡。Lokman說︰「以前想組裝一台電腦都要周圍問同學，因此少了一項識女生的方法。」

提到MIRROR新歌《ALL IN ONE》MV涉抄韓國人氣男團防彈少年團（BTS）演出片段，Lokman說︰「是有少許相似，但沒有抄襲。我們沒看過那片段，都是粉絲說才知道。（成員有為此不開心？）不開心是因為我們不小心，令類似的狀况出現。早知多看不同的演出，有點書到用時方恨少的感覺。（會否考慮成員一齊參與創作？）如果12人一齊做，再加上跟經理人花姐（黃慧君）溝通，我想1年都未拍得成。」

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有傳MIRROR寧願損失千萬收入，也要在明年紅館開騷前會閉關1個月排練，Lokman直言他們想有完整的排練時間，排練時間愈多表演會愈穩定，之前開騷時間的確有點急，所以想爭取多些時間準備，盡力在工作和排練間取得平衡。

余逸思飾演一名電腦程式員，她表示角色富挑戰性，因她本身是電腦白癡，除了「小畫家」，其他一竅不通，故開拍前要做足功課。提到她在劇中沒感情線，余逸思說：「我有問導演為何沒感情線，可能我的角色比較女強人。如果開拍第二季，希望我的角色會有感情線。」

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（即時娛樂）