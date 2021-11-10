造星IV｜「女版Ian」何佩為已故男友參賽 17歲嘉嘉激到花姐破口大罵 (17:20)

何佩的表演獲一眾評判讚好，兩位導師許廷鏗、梁祖堯也覺得她很有親切感。（大會提供 / 明報製圖）

ViuTV《全民造星IV》今晚（11月10日）播出新一集。參賽者何佩婷（何佩）因為笑容跟陳卓賢（Ian）一樣有親和力，加上兩人的音樂風格亦頗相似，一出場已令導師感到分外親切，更被網民冠以「女版Ian」外號。何佩的表演獲一眾評判好評，朱栢康讚她能令觀眾體驗到歌曲的情感，他自己亦被感動。

何佩透露參加比賽是希望能為已故的男朋友做一點事情，她說︰「他一直很支持我做音樂。告別最親的人，是一件很傷心的事，但亦是我人生的一個過程。我喜歡將自己的心情變為歌曲去記錄下來，因為自己經歷的事一定會有其他人感同身受，所以希望自己的故事可以安慰及治癒到其他人」。

17歲參賽者張嘉慧（嘉嘉）令花姐（黃慧君）及導師們十分頭痛，她綵排時以Auto-Tune（自動調諧）演唱整首歌，花姐不滿大鬧︰「豈有此理！不可以這樣比賽，否則所有走音的參賽者都可以入圍，唱完整首歌都不覺得自己走音喇？這是效果，但不用全首歌都是這樣吧？如果你這樣的話，評判豈不是聽不到你真實聲線！」不過，嘉嘉被訓話後似乎沒認真反省，反笑指自己「嚟到呢度點都係賺咗」。

（即時娛樂）