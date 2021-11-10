《GUCCI名門望族》倫敦首映 Lady Gaga紫色高衩裙搶眼 (18:10)

早前才有新片《最後絕鬥》在港上映的導演烈尼史葛（Ridley Scott），十分勤力，另一執導新作《GUCCI名門望族》（House of Gucci）將於本月25日在港上映，昨晚在倫敦舉行首映禮，男女主角《星戰》系列阿當戴華（Adam Driver）、百變天后Lady Gaga、「小丑」謝勒力圖（Jared Leto）、《永恆族》莎瑪希恩（Salma Hayek）及金像影帝謝洛美艾朗斯（Jeremy Irons）現身；其中Gaga穿著GUCCI新發表的2022年春夏Love Parade系列高衩紫色禮服現身，配搭黑色魚網襪和薄紗斗篷貴氣登場，非常搶眼。片中飾演Lady Gaga好友的莎瑪希恩，現實中除了是GUCCI母公司、「開雲」精品集團董事長夫人外，她跟烈尼史葛一樣，接連有新片上映，《永恆族》上周才開畫，《GUCCI名門望族》月底又會登場，可說人氣高企。

《GUCCI名門望族》改編自Sara Gay Forden的同名小說，把1990年代轟動一時的GUCCI豪門血案搬上大銀幕，講述GUCCI第三代傳人Maurizio Gucci（阿當戴華飾）被前妻Patrizia Reggiani（Lady Gaga飾）買兇槍殺的故事。

（即時娛樂）