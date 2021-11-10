被七仙羽熱情蹺實 林家謙公開擇偶條件︰肯陪我食地道嘢 (19:07)

林家謙、七仙羽（七師傅）、沈殷怡及劉沛蘅今日出席活動，七師傅大合照時臉紅紅蹺實林家謙，露出一副冧樣。

林家謙受訪時指七師傅向來熱情，因此未被嚇親。他說︰「我們第一次見面，師傅在後台有贈我兩句，說我條命非常好。我沒問她我何時有女朋友，我不心急，但師傅也有問我此問題。（她想自薦？）她也這樣問其他男藝人。如果選女友，我會選肯陪我吃地道嘢的女仔，因為我是比較貼地的人。」

提到被張敬軒睇好奪「叱咤樂壇男歌手金獎」，林家謙說︰「不會了，我睇好他和姜濤，自己就對創作獎較有信心。我今年專心做幕後，創作量比去年多，反而幕前作品就少了。如今次再有機會得獎，我不會再『黑面』，上次有太多得獎後的憂慮，現在學會享受當下。」

七師傅被取笑見到林家謙時臉紅，她笑言︰「難得他這天沒經理人在身邊阻擋，我當然要把握機會捉實，否則對不起自己！」七師傅很欣賞林家謙有才華，指對方的牙齒天生象牙白，一定有運行。七師傅又指沈殷怡運勢不錯，已位列ViuTV藝人三甲，地位已鞏固，會愈著愈多衫。她指法律系出身的沈殷怡感覺比較女強人，因此會較劉沛蘅遲婚。沈殷怡坦言現時無男仔埋身，望七師傅幫忙。

（即時娛樂）