梅艷芳傳奇一生搬上大銀幕過程艱巨 導演梁樂民朝3目標進發 (20:28)

導演梁樂民過往執導作品均剛陽味十足，今次他為紀念已故樂壇百變天后梅艷芳（梅姐）的傳記式電影《梅艷芳》操刀，同樣遇上不少棘手問題。梁樂民接受《明報》專訪時表示，今次執導是另一種辛苦，「全程要留心演員的戲，沒有視覺上緊張刺激的動作場面娛樂觀眾，用純文戲推動劇情，靠對白和角色性格去吸引觀眾，更考工夫」。他稱很多昔日景物已不存在，要靠搭景及做大量CG重現當年面貌 ，花錢又花時間。不過，梁樂民估不到很多人看完該片，懷念梅艷芳，還懷念這些景物；有人說梅艷芳是女主角，男主角是香港，「梅姐一生幾濃縮，是香港的縮影，由一個原本不富裕的小城市，變成亞洲出名城市，到2003年大家一起面對困難，就像我們現在一起面對困難一樣，2018年拍此片時沒想過現在是這樣，非我們預計」。

重現一代巨星梅艷芳，不難預計過程艱巨，梁樂民指老闆江志強於電影開拍前也很惆悵，他便跟老闆說努力向着3個目標進發；第一，希望和梅姐一齊成長，以及認識梅姐的人，看完電影不會跑出來鬧他們，因為創作上有很多改動；第二，他這一輩對梅姐既遠且近，他入了行有一次機會跟梅姐打招呼，望透過電影道出他這一輩的人很掛念她；最後是讓一班不認識梅艷芳的千鿋後新一輩，希望他們看完這部電影後，會上網查看誰是梅艷芳。梁樂民稱拍攝傳記電影要作出取捨，故選擇了友情（張國榮）、親情（梅姐胞姊梅愛芳）、梅姐最刻骨銘心的一段情、事業，將梅姐最精彩、最值得講的跟觀眾分享。

片中飾演梅艷芳的王丹妮獲讚造型神似，有機會提名金像獎爭影后，梁樂民表示很開心，因為起初大家都嗌不出王丹妮的名字，到做了數場試片，網民留言清楚說出她是「王丹妮」，知道她已讓人留下印象。

欲知專訪詳情，請留意明日（11月11日）明報娛樂版。

（即時娛樂）