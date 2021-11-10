現正分手中｜張基龍自認悶蛋情人 孖宋慧喬鬥戲嗌緊張 (22:15)

由宋慧喬與今年上位最快的韓劇男神張基龍主演的Viu Original原創愛情韓劇《現正分手中》將於周五（11月12日）在「黃Viu」開播，故事以職場愛情故事為背景，講述時尚圈女強人河英恩（宋慧喬飾）曾經感情受創而失去一切，因此不再相信愛情，卻遇見了溫柔帥氣的自由攝影師尹在國（張基龍飾），衍生出一段寫作「離別」、讀成「愛情」的酸甜苦辣愛情故事。

擁有187cm身高的張基龍，高中時看到李洙赫走台步的影片而夢想成為模特兒，20歲時他隻身前往首爾追夢，成功在2012年透過2012 S/S General Idea Collection Show出道。近年張基龍先後接拍多部人氣作品火速上位，獲得「新一代國民年下男」封號的他，因其代表作《Go Back夫婦》、《Kill It》和《請輸入檢索詞WWW》，都是與張娜拉、林秀晶等知名女演員大談姐弟戀；今次伙拍「世一女神」宋慧喬共譜戀曲，實行再以「年下男」姿態攻佔女性觀眾的芳心。

過去常演浪漫且擅於戀愛的角色，張基龍卻自爆是「悶蛋情人」，「談戀愛時，我是說話較少的類型，而且也很木訥；父親是相當保守的人，所以我也受到他很大的影響」。他坦言自小個性害羞，所以不會主動出擊，「以前即使有喜歡的人，我也不敢告白，不過做過模特兒、現在也當演員了，變得很常要站在大家面前，感覺自信心比以前增加不少，現在如果出現了心儀的人，我想我會鼓起勇氣跟她告白」。有指他的理想型是身材嬌小、愛笑和皮膚白滑的女生，難怪首次搭檔宋慧喬便極有CP感。

張基龍日前接受訪問，被問到首度與宋慧喬合作的感受，他搞笑地連說4次「緊張」：「第一日拍攝很緊張，緊張得昨晚都沒睡好；但是來到現場，現場氣氛非常好，雖然有點緊張，但是跟導演還有宋慧喬前輩在現場一邊交流、一邊努力地完成拍攝⋯⋯其實現在也很緊張！」

（即時娛樂）