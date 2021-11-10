造星IV｜阿杰怯場失準打定輸數 獲悉躋身60強好愕然 (23:57)

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》今晚（10日）播出一集，繼續進行60強賽事，承接上集16歲的Ariel（曾家瑩）完成跳舞演出後，這晚輪到她的對手何佩（何佩婷）登場，她自彈自唱原創歌，加上其笑容展現親和力，成功得到3位評判一致好評，其中鄭融更讚何佩是治癒系歌手，結果她得到3盞紅燈，成功躋身60強；由於導師許廷鏗在Ariel表演期間已按燈，所以勝出的何佩會加入許廷鏗一組。許廷鏗在後台時表示，無論Ariel還是何佩跌入復活區，也會撈她出來。

另一場對決是曾參加ViuTV《廣告女皇》的阿杰（周芷慧）迎戰Ariels（張瑞芝），17歲的Ariels率先出場，她找來拍檔合作表演戲劇，可惜全程沒有對白又沒有表情，已令花姐（黃慧君）大嗌想瞓覺，評判鄭融也睇到打呵欠，導師梁祖堯更批評她的影子拍檔表現比Ariels更好。正當大家以為演出經驗較豐富的阿杰贏面大，可是，表演唱歌的她非常緊張，演出初段怯場甩嘴，阿杰自己也打定輸數，最後來個反高潮，她得到3盞紅燈順利晉級；阿杰得悉賽果也露出愕然表情，最後不禁落淚。阿杰覺得於心有愧，事後表示將會加倍努力。

之後輪到同樣是18歲的Kinki（盧芷韻）與嘉嘉（張嘉慧）對疊，前者曾於面試當日帶埋男友到場，綵排時亦被花姐批評服飾；至於嘉嘉的處事方式令花姐及導師頭痛，她綵排時以Auto-Tune演唱整首歌，更令花姐大鬧。正式表演時，Kinki的唱歌演出尚算穩定；同樣是表演唱歌的嘉嘉則帶點詭異味道，花姐見到她的造型已大嗌「女鬼呀」，之後更3度說「唔鍾意佢」，連評判朱栢康也表示嘉嘉的演出令他有心寒感覺，最後Kinki獲2盞藍燈險勝嘉嘉，Kinki知道自己進入60強激動落淚，跌入復活區的嘉嘉卻表現甚high。

28歲的Mei Mei（曾美欣）跟Miko（任佳慧）對決，兩人因不同原因均放下跳舞多年，最後決定參加《造星IV》追夢。Mei Mei以跳唱迎戰，表現穩定，導師許廷鏗也說：「每樣嘢60分，起碼唔乞人憎。」但她的打扮卻遭評判朱栢康批評。擁有一身紋身的Miko同樣表演跳舞，水準穩定，可惜她最後不敵對手，Mei Mei以3盞藍燈勝出，許廷鏗也揀她入組；跌入復活區的Miko顯得很失望，淚灑後台。

（即時娛樂）