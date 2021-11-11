衛詩雅自薦被拒 林超賢導演︰我拍的都是麻甩佬戲 (12:16)

林超賢導演（左起）、英皇集團主席楊受成、前全國人大常委范徐麗泰、香港政制及內地事務局長曾國衞、香港中聯辦副主任盧新寧、財政司長陳茂波、全國人大常委譚耀宗、保安局長鄧炳強、香港中聯辦警務聯絡部部長陳楓、英皇集團執行董事楊政龍、製片人梁鳳英一同在台上祝酒。（大會提供）

林超賢自言他拍的電影都是男人戲，因此未有起用曾經自薦的衛詩雅。（柯美攝 / 明報製圖）

林超賢昨晚出席他與徐克、陳凱歌聯合執導的電影《長津湖》首映禮時，否認該片在內地上映至今45日，票房收56億人民幣是其預計之內。林超賢表示電影分上下集，拍攝過程非常辛苦。

他說︰「拍到我死，山上氣溫是攝氏零下30度，我們連續60晚通宵拍攝，經歷大風雪、大雨和冰雹。每天有數千人開工，時間緊迫，要在兩個半月拍完，以前拍戲的經驗都用不上。拍到頭部受傷，暈了，當時我心想是否真的為國捐軀？」

提到衛詩雅多年前自薦演出卻未被接納，林超賢說︰「我拍的都是麻甩佬戲，無拍女仔的。拍愛情片？我拍愛情片都要拍到死去活來。」

這晚《長津湖》首映禮，來自政界、商界及演藝界嘉賓滿堂，英皇集團主席楊受成博士表示衷心感謝各界支持：「《長津湖》講述抗美援朝期間一場非常關鍵的勝仗，極具歷史象徵意義，由3位殿堂級導演陳凱歌、徐克、林超賢破天荒攜手打造，集合吳京、易烊千璽、段奕宏、朱亞文、李晨、韓東君、胡軍、張涵予多位好戲之人，無論台前或幕後，都是一時無兩的夢幻組合，合力打造具有突破性意義的史詩級戰爭巨作。」

他續說：「《長津湖》勢如破竹，下集《水門橋》亦已整裝待發，計劃於明年春節黃金檔強勢開畫，承接上集《長津湖》的氣勢，兩集可望合共創造史無前例、超逾100億人民幣票房的驚人紀錄，鑄成影壇的不朽經典。」

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（即時娛樂）