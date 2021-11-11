盧瀚霆剖白與《假冒女團》4位女拍檔關係 (14:42)

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、蘇皓兒（Chloe）、陳紫萱（Summer）、李靜儀（Heidi）及李炘頤（Alina）主演的新戲《假冒女團》將於11月25日上映。

Anson Lo完成《假》片後對演戲更有興趣，想向演戲方面發展。他說︰「有幸參與到人生首齣電影，確立自己真的很喜歡演戲。如果以後還有機會演戲，無論是電影或電視劇，任何角色都想試，奸角或不同角色性格也好。」

由男團跳入女團，Anson Lo今次與多位女演員合作，為他帶來很多啟發性。他指蘇皓兒感覺斯文︰「我們之前拍戲時已認識，大家一齊上彭秀慧老師的戲劇堂。當時已覺得她是個斯文、細心的女仔，合作後發現她也很喜歡玩，愛自嘲、喜歡取笑我們一些小動作，這些都是我從前沒見過的。」

Anson Lo眼中的陳紫萱就是個很有禮貌的女生︰「看見她就像看到緊張的自己。我去到陌生環境，跟工作人員第一次見面時都會有忐忑不安的感覺。大家都明白新人的緊張。紫萱也有感性一面，她很認真對待劇本，從她身上學到很多。她有不少演出經驗，我和她合作，很快就投入角色。」

首次跟Super Girls成員李靜儀見面，Anson Lo說︰「我們談了很多有關組合上的事，我常以後輩身分請教她如何令組合走得更遠，她和我分享了很多經驗。第一次見面，我以為Heidi是高冷型的前輩，認識後才發現她非常玩得，是位超級Nice的前輩，跟她相處超級舒服。」

至於李炘頤，Anson Lo表示大家已認識了一段日子，惟工作上少接觸，今次才是他們第一次合作。Anson Lo說︰「我們在機後經常討論如何調整微細演出，她經常跟我討論演技，給我很多角色的看法。」

（即時娛樂）