神的女主角｜Anson Lo爬天梯Chok到「小教主」 撈魚勁驚青嗌救命 (16:41)

有參賽者媽媽為了女兒能擔任女主角，也放膽去爬。（ViuTV截圖）

盧瀚霆爬天梯時被安全帶弄到「小教主」；預告片見他撈大魚時勁驚青。（ViuTV截圖）

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）招募MV女主角的真人騷《神的女主角》，昨晚（10日）播出第8集，今集4個家庭面對畏高挑戰，各個家庭安排兩位成員爬上約4層樓高的雙人天梯，最先找到隊友的信件才算勝出，最慢的一個家庭將被淘汰。

Anson Lo雖然工作忙爆，但他也想親身體驗爬雙人天梯。Anson Lo表示雖然曾吊過威也，但不是太高，今次他做足安全措施，但難免心情緊張，一爬一驚心，他還邊爬邊唱歌壯膽，爬到最高點後，他驚到大嗌：「黐線㗎？救命呀！跟住我要點做呀？求吓你條繩唔好郁呀！救命呀！」

待Anson Lo冷靜後，他便在天梯最高點再跨過木板，最後克服畏高成功闖關；當準備落地時，他尷尬表示安全帶弄到他的重要部位。

之後到4個家庭輪住爬梯，當中有母親為女兒能擔任「神的女主角」，就算畏高也放膽一試，結果成功找到信件，令女兒非常感動。

今晚（11日）預告，教主又再挑戰撈魚，只見預告片中，向來畏魚的他表現驚青，更嚇到掩眼，並笑稱：「拜託（條魚）唔好跌落嚟，救命！」究竟教主最後是否成功撈魚呢？

（即時娛樂）