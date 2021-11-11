鄧俊文謝影雪靠打麻將訓練默契 輸家要跑樓梯做掌上壓 (18:12)

香港羽毛球混雙代表鄧俊文、謝影雪，早前為香港開電視烹飪節目《30分鐘大放餸》擔任嘉賓，炮製出一辣一清淡的菜式。

兩人在球場上默契滿分，平時相處亦相當融洽。他們被問到當初是如何走在一起，成為港人熟知的「左手配」時，鄧俊文回憶︰「她那麼年輕就可以參加奧運，即是很勁，當時估不到有天可以和她合作。」謝影雪卻爆出一句「沒什麼特別感覺」，令眾人哭笑不得。

他們透露彼此的默契是靠打麻將訓練出來。謝影雪說︰「之前去比賽時，我真的帶了副迷你麻將去打，輸了就做掌上壓等。」鄧俊文附和：「試過輸了要跑樓梯，我們寓娛樂於訓練。」他們表示打麻將時傾偈、開玩笑，過程中更了解對方的習慣和底線。謝影雪認為鄧俊文透過玩大富翁改善了脾氣︰「他真的會嬲，會玩到黑面。玩得多大富翁，令他在球場上有更好的EQ。」

謝影雪在節目中煮泰式冬陰功，鄧俊文就炮製三色蒸水蛋，蒸水蛋看似簡單，鄧俊文卻被考起。他說︰「對我來說，打蛋的難度最高，壓力大過打羽毛球，我試過打到隻蛋不在碗內。」談及退役後的夢想，謝影雪表示：「想開間Pet Friendly Cafe，可以完成入廚的夢想，又可以幫到狗仔。」愛吃的鄧俊文就想開小食店，齊集所有他喜歡的小食。

（即時娛樂）