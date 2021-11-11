各有獨居「怪癖」 張天賦愛摸黑冲涼 林欣彤享受靜音生活 (18:01)

林欣彤（Mag）和新人張天賦（MC）擔任「黃Viu煲劇平台」《同煲同BLOW》嘉賓，暢談大熱的韓國綜藝節目，並以「過來人」身分分享參加選秀節目心路歷程。

「黃viu」其中一部上架綜藝節目《我獨自生活》，展現多位韓國藝人生活實况，Mag和MC也早已搬家自住，Mag說：「我好鍾意透過節目，睇吓韓國明星屋企，有啲屋真係超靚，同埋有啲artist一瞓醒，就已經好靚仔靚女，仲記得其中有個明星，一起身就曬太陽，要即刻戴副太陽眼鏡。」

MC透露因為家庭原因，早在16歲時已搬出來住，更自爆有獨居「怪癖」：「我做好多嘢都鍾意熄燈做，冲涼、食嘢都會熄燈，好享受漆黑環境中生活，感覺會自在啲，而且空間感大啲。」MC鍾情於「無光」下生活，至於Mag則喜歡長期靜音「無聲」生活，她說：「反而我鍾意成間屋靜得好緊要，有時我媽咪嚟到都睇唔過眼，叫我開電視、播吓歌。」

提到綜藝節目，Mag一直留意選秀節目，當中韓國《LOUD》的參賽者，令她感震撼：「參賽者大多都係10幾歲已經好勁，大開眼界，我喺到諗點解我細個唔係咁嘅？」

（即時娛樂）