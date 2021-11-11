Edan盼爵屎有禮貌兼尊重別人：爵安還是那個爵安沒變過 (18:55)

MIRROR成員呂爵安（Edan）近日工作不眠不休，連踩40小時，Edan在Instagram限時動態貼相，他表示工作至第34小時，竟然仍很精神；到今日凌晨4時許，Edan終完成40小時工作，回家休息。

Edan歌曲《My Apple Pie》（MAP）在YouTube的點擊已破300萬，成績不俗。今午他在Ig限時動態轉貼歌迷會的Post，然後撰長文訴心聲，對於MAP點擊達300萬，他感謝大家每一份支持，他寫道：「這段日子周不時收到一些爵屎（粉絲暱稱）的DM，有對我的投訴，有對其他爵屎的投訴，可能大家在支持我的途中，經歷了一些不愉快的事情吧。

但我只想說，對我來說，每一位爵屎都是我的Apple Pie，我亦希望我的粉絲也可以成為各自的Apple Pie，因為大家沿沿長途陪住我的同時，身邊Always by your side的，就是其他爵屎們，希望所有爵屎都懂得尊重別人，尊重自己，做一個有禮貌、有質素的粉絲，而爵安會繼續努力工作，做更加多好的作品給大家欣賞，爵安還是那個爵安，沒有變過。」

（即時娛樂）