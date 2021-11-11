AGA明年紅館個唱 喜獲七仙羽加持 (19:05)

七仙羽揀了AGA身穿紅色長裙正面看鏡頭的演唱會海報，讚她似塔羅牌中的女王。（大會提供）

女歌手江海迦（AGA）將於明年1月29日、30日在紅館舉行首個個人演唱會《AGA Gaia Live》，經歷過改期，加上早前身體抱恙，克服了重重波折後，終於圓夢踏上紅館舞台。AGA恩師兼監製舒文，特意請來七仙羽（七師傅）指點迷津，從兩款演唱會海報之間挑選；而舒文當日衣著，原來都有玄機。

七師傅出名鬼馬，面對舒文問到AGA每次開騷都遇上天氣問題，七師傅神回應：「係關天文台事嘛，AGA要同天文台台長打好關係，如果台長係AGA男朋友，就自然開騷唔會打風啦！」

關於兩款演唱會海報，一款是AGA身穿紅色長裙正面看鏡頭，另一款是身穿藍身長裙、眼神微微望旁邊，七師傅表示前者較好，她解釋：「藍色嗰張側住頭，廣東話有一句『窒吓窒吓』；紅色裙嗰張霸氣好多，好似塔羅牌上嘅女王！」

問到演唱會成績，七師傅表示門票銷情一定理想，更利用周遭事物與舒文衣著預測，她說：「你（舒文）件衫上面有『DEAD』，即係先死而後生，然後長出粗壯樹幹，枝葉向四面八方咁生，啲人一定會攀山過海嚟睇！」

七師傅最後更用「師傅愛你」加持AGA，更表示AGA將會得到「自動加持」。AGA表示多謝七師傅加持，她說：「希望今次開紅館個唱唔會打風，承佢貴言，多謝祝福！亦都要多謝舒文，因為知道佢平時唔睇風水，今次為咗我呢個演唱會海報去搵師傅，所以好感恩，好期待演唱會，希望到時請到七師傅嚟睇。」

（即時娛樂）