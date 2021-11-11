李克勤北上4個月避談是否豬籠入水 為兩子推工作回港 (19:37)

李克勤今日為無綫《萬千星輝賀台慶》綵排時，透露之前離港4個月，半個月前從杭州回港後不停跟朋友飯聚，短短兩星期已重了3、4磅。他說︰「今個月預計有20多場飯局，加上是太太的生日月，下月輪到我生日，所以要搏命做運動。」

曾志偉榮升無綫總經理，克勤笑言他之前雖身在內地，但耳聽八方，知道志偉現在位高權重及公務繁忙，暫未有機會敘舊。被問到是否獲志偉邀請為台慶演出，他說︰「誰叫有什麼所謂，我和無綫有多年感情，台慶那麼大件事一定要來！」

談到他在內地綜藝節目中搞喊譚詠麟，克勤笑說：「可能因為我的國語流利了，其實都是重提我們之間的感情，由我是他的歌迷開始，到之後大家成為好朋友組成『左麟右李』，中間發生很多事，可能我講得太好，感動到他。」

被問到之前北上拍攝多個節目是否豬籠入水，克勤說︰「我不計這些的，很開心做了一季《中國好聲音2021》導師，很有挑戰性，難得做完香港同類節目又到內地做，兩個節目方向不同，從中獲益良多。」

克勤避談掙到錢是否給太太盧淑儀再投資買樓，他表示都是為小朋友將來。他笑言︰「本來在內地一直有工作，但怕兩個兒子不認得我，所以每年只去一次幾個月，看看明年有什麼機會。今次回來見到兩個仔，開心過兩個仔見到我，他們又忙，到星期六、日才理一下我。」

（即時娛樂）