施焯日扮狗仔冧女神被嫌幼稚 「動漫女神」Amber逢「俊」必拒 (20:48)

施焯日扮狗仔冧呂靜文（右上圖），可惜被女方嫌幼稚；GM自封「將軍澳彭于晏」，搞到陳若思（右下圖）呆一呆。（大會提供）

無綫J2節目《不能只有我看到的便利店追女神食譜》，今明兩晚（11日及12日）播出第3及第4集，嘉賓分別是在《星空下的仁醫》飾演鍾嘉欣年輕版的呂靜文（Bonnie），以及「動漫女神」兼曾參選港姐的陳若思（Amber，前名陳熙凝）。

本周有幸「追求」女神的主持，分別為施焯日（Arthur）及曾展望（GM），林正峰則負責「後勤」工作。

首度出擊「追女神」的Arthur，對着Bonnie表現拘謹和緊張，除了生硬地讀出招牌「爛gag」餸菜名「墮入情網牛肉粒」及「謝雪心」外，發問時又怕醜，多次遭Bonnie反客為主；為了扳回一城，Arthur曾扮「狗仔」，慘遭嫌棄幼稚，情况尷尬。雖然Arthur「追女技」有待改善，但由於表現紳士風度兼細心，最終獲Bonnie給予「7分」，讚他幾得意、幾溫柔。

GM則是3位主持中，最厚臉皮的一位，除了夠膽自封「將軍澳彭于晏」外，當他讀出招牌「爛gag」餸菜名「煙煙韌韌若有所思」、「為你留下咖喱雞」及「甜到Lassi」時，雖然難掩尷尬，但仍露出自信笑容，令Amber既「驚」且喜。

兩位女神亦在節目中大談愛情觀，鍾情成熟男士的Bonnie，對幽默及高調男敬而遠之，「幽默嘅男仔太口花，我鍾意靜靜哋，但對住我好多嘢講同會對住我講笑嘅男仔；另外我鍾意有才華嘅男仔，但要低調嘅」。至於Amber則笑指絕不會愛上名字有「俊」字的男仔：「因為有相士同我講過話『俊字戀不得』，所以我會即刻落閘。」

（即時娛樂）