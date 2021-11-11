造星IV｜中性Dru爆冷擊敗甜美Yoyo 躋身60強 (22:41)

ViuTV《全民造星IV》今晚（11日）播出的一集，28歲的鍾君珩（Dru）跟22歲的葛綽瑤（Yoyo）對壘，2人的外形和氣質大不同；Dru一身中性打扮示人，Yoyo則是可愛又甜美。Dru綵排時曾扮cute兼派心心，花姐（黃慧君）表示Dru的演出令她聯想起姜濤，但她這樣演出只會增加人家反感，絕不討好，花姐更不留情面說：「你咁樣派心心，我真係好想摑你一巴。」

之後Dru聽從意見，到正式參賽時，改為獻唱《刻在我心底的名字》，花姐在後台則表示雖然女團可能要中性的成員，但Dru絕不是好看及有型的中性，而評判之一的朱栢康也指Dru的歌聲未能感動他。

接着輪到Yoyo表演，她跳唱高難度的歌曲《Lydia》。Yoyo一身純白Look出場，已贏了不少掌聲，就連其他參賽者也讚她有仙氣。Yoyo的表現亦不失禮，獲評判Donald讚外，導師之一的梁祖堯也稱讚是專業的表演；正當大家以為Yoyo十拿九穩晉身60強之際，卻來個反高潮，3位評判給予Dru 3盞藍燈，Dru爆冷躋身60強，並加入梁祖堯的一組，Yoyo跌入復活區，評判討論賽果時說：「就係呢個組合累事。」導師、花姐及其他參賽者也對賽果感愕然，落敗的Yoyo在「鬆一口氣房」也禁不住灑淚訴心聲。

（即時娛樂）