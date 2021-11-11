造星IV｜薛家燕學生榛綦躋身60強 「翻版炎明熹」Marf舞走方方 (23:08)

ViuTV《全民造星IV》今晚（11日）播出的一集，被視為「家燕媽媽最後希望」、18歲的何榛綦跟24歲的王綺玲（2Ling）對戰。2Ling跳唱天后容祖兒的《未知》，但她唱得略嫌造作，連節目監製花姐（黃慧君）也不太喜歡，她還在後台鬧着玩模仿2Ling舞姿：「我完全唔得佢！」就連導師梁祖堯也坦言：「睇完我有啲打冷震！」

之後輪到榛綦出場，她跳唱《Ain't My Fault》，表現穩定，連導師許廷鏗也說：「喺家燕媽媽學院嚟講，佢算好突出。」結果榛綦成功舞走2Ling，躋身60強，2Ling則跌入復活區。

之後另一對令人期待的組合，由去年《造星III》晉身20強的方芷欣（方方），跟19歲「翻版炎明熹」邱彥筒（Marf）對壘，雖然方方表現落力，她跟團隊跳唱《Mulan》，被評判朱栢康指若然推介團隊，她是成功，但若然推介她本人則略為遜色。

輪到Marf出場，她表演項目是跳舞《Pass That Dutch》，她表現出色，就連評判團也看到手舞足蹈；導師許廷鏗更勁冧Marf，讚她跳得又唱得，最後Marf贏得評判歡心，成功晉級60強。方方跌入復活區，比去年成績更差，事後她忍不住落淚，要她的跳舞隊友安慰。

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（即時娛樂）