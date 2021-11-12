曾志偉回憶與梅艷芳合作做慈善 探訪孤兒院後成立基金會 (16:26)

曾志偉、薛家燕、蘇永康、胡渭康、羅敏莊、黎諾懿夫婦等，昨晚出席電影《梅艷芳》慈善優先場。活動由「福幼基金會」與梅艷芳（阿梅）生前成立的「四海一心」合辦，志偉以「福幼」主席身分發言，回憶與梅艷芳自1991年華東水災開始合作做慈善，兩人於1993年《減災扶貧創明天》後到內地探訪孤兒院時見到很多棄嬰，希望可以幫助孤兒院內的小朋友，回港後就成立了「福幼基金會」，因此梅艷芳也是發起人之一。志偉說︰「一做就27年，阿梅從沒離開過我們，我們一直跟隨阿梅的足跡而行。」

家燕姐回憶早在梅艷芳小時候已認識她︰「當年在茘園已認識阿梅。我開影友會時，梅媽會帶她及梅愛芳撐場，更請纓讓兩姊妹參加《家燕與小田》中的『金榜題名』環節，演出《帝女花》。當時我都存疑她們能演嗎？我以為阿梅做公主，家姐做駙馬，豈料調轉。她們一出場，我和小田也嘩然，阿梅唱得好好又有功架，金榜題名真的實至名歸。阿梅唱歌很有天分，睇住她成長成為巨星，為她感到驕傲。」

胡渭康帶來1982年與梅艷芳參加新秀歌唱大賽的場刊，當年梅艷芳仍以藝名「依依」簽名。蘇永康分享一張梅艷芳依偎住他的舊合照︰「大家都記得阿梅很有型、很堅強的樣子，但由我1985年入行認識阿梅到2003年她離開，腦海中的她一直沒變，像這張照片一樣好真，好細路女。」蘇永康已看電影《梅艷芳》，被問到是否勾起很多回憶時︰「我性格比較冷靜。（看最後演唱會那幕有否眼濕濕？）當時我在場，站在兩旁睇住阿梅出場。已過了18年，一切在心中。希望這部片成為傳世電影，讓後世對阿梅有更多認識和了解。」

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（即時娛樂）