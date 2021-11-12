聲級學堂｜丁子朗游嘉欣自毁靚樣做教材 表情包大放送 (20:35)

無綫今年5月製作綜藝節目《好聲好戲》受歡迎，喚起一眾藝人及各界對配音業的關注及興趣；為延續熱潮，讓年青人有機會踩入配音室近距離接觸配音行業，無綫早前在數千名16至30歲的參賽者中，選出20名參加由黃鳳英及18名無綫專業配音員打造的一連串課程。為讓觀眾也能更深入了解廣東話配音的竅門及奧秘，無綫將相關課程剪輯成5集的《聲級學堂》，由11月20日開始，逢周六晚10時半於翡翠台播出。

為增加節目趣味性，更貼近年青人口味，無綫安排4位年青藝人丁子朗、游嘉欣、郭柏妍及劉頌鵬，拍攝一系列「配音模片」供導師及學員們當作教材，包括「韓文嗌交大法」、「日文調情大法」、「打鬥大法」、「吐血身亡大法」、「呼吸大法」以及「表情放送大法」等，務求令學員以歡愉心情汲收專業知識。

宣傳照中，丁子朗、游嘉欣、郭柏妍及劉頌鵬在教材中施展「變臉」大法，自毁靚仔靚女形象，以超誇張表情演繹自度表情「傻笑」、「心痛地哭」、「哈哈笑」、「難過地哭」、「奸笑」、「六神無主地哭」、「苦笑」、「無奈地哭」等多種複雜情緒；雖然大部分是負面情緒，但他們演繹甚為爆趣。

游嘉欣談到拍攝趣事，她笑指自己排在尾二拍，很多表情之前已有人做過，她只好做崩潰大喊表情，都幾難，之後睇相都可以接受。丁子朗覺得好好玩，平時拍戲好少可以將表情做到咁誇張。

（即時娛樂）