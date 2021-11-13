香港秘密搜查官｜Mike導徐㴓喬懸崖吊牀上過夜 體驗「空」宅生活 (16:27)

ViuTV《香港秘密搜查官》昨晚播出第10集，搜查香港不同居住體驗的秘密。徐㴓喬（Asha）聯同「格仔導演」劉諾衡（Mike）就體驗住在「空」宅的感覺，齊齊穿上睡衣從懸崖爬下，在懸崖吊牀上瞓一晚。Asha望上懸崖上的吊牀時，已一臉驚訝。

Mike導表示︰「香港未見過有電視節目這樣做，之前也研究過在一些比較安全的崖邊做，最後覺得既然香港沒其他節目做過這件事，為何我們不直接做得厲害一點呢？所以最後就選擇了這個地點。」

Mike導坦言吊牀的位置是非常恐怖，也擔心完全沒玩過這玩意的Asha能否應付。Asha雖然也擔心會出意外，怕整塊臉會撞向崖壁，但堅拒退縮。她說︰「知道可以做這個節目時，就預了要做那麼癡線的事。我愛新嘗試，但沒有一班人陪我癲，今次這麼有緣能跟這班人一齊癲，幾驚也要去做。我曾是很喜歡說『不』的人，發現說得太多次『不』的話，會錯過很多東西。我希望未來的30年、40年、50年、60年、70年，遺憾愈少愈好，所以還是先說『好』吧﹗開放一點，對身邊的事物、經歷及自己的成長非常有幫助。我覺得要對人生說『好』。」

Mike導先爬落吊牀，然後輪到Asha。Mike導每次在吊牀上移動時完全不怕，Asha內心卻非常緊張，擔心吊牀會翻。兩人在吊牀上生火煮晚餐、玩遊戲、飲啤酒、煲劇。面對眼前一片大海，Mike導坦言好正。Asha問︰「他們聽到你第一次提議這個想法時，是否覺得你癡線？」Mike導答︰「他們沒有直接跟我說，但應該是。正正因為有很多好拍檔，才可以令這些狂想實現。」兩人最後熄燈休息，Asha睡靠牆位置，Mike導就躺在外邊。Mike導透過對講機向工作人員說環境幾舒適，只是吊牀側向他那邊，斜了出去。

大批網民在Mike導的社交平台留言大讚節目好睇，不少網友追問二人全晚如何去廁所，又問他們可怕睡覺時轉身會跌落懸崖。

（即時娛樂）