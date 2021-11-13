神的女主角｜盧瀚霆分不出生菜油麥菜 尷尬自爆唔識切番茄 (18:18)

盧瀚霆的廚藝原來只屬BB級，以為青瓜是苦瓜，生菜及油麥菜也分不出。（ViuTV網上視頻截圖 / 明報製圖）

Gloria雖然未能成為女主角，但可以和盧瀚霆見面，也實現了心願。（ViuTV網上視頻截圖）

輸了比賽的Gloria為仍未見到盧瀚霆而傷心落淚。（ViuTV網上視頻截圖）

MIRROR成員「教主」 盧瀚霆（Anson Lo）的ViuTV節目《神的女主角》，昨晚繼續進行復活賽，3組落選家庭烹調出Anson Lo喜歡的菜式，並由Anson Lo及簡慕華選出勝出者，最後由鄭紫棠（Irene）家庭勝出。少下廚的Gloria輸了比賽，為參賽至今仍未能見到教主一面而傷心落淚。此時，向來寵粉的Anson Lo手持印有其肖像的砌圖及咕𠱸出現，令Gloria非常驚喜﹗

4組成功晉級的家庭，在Anson Lo安排下到酒店Staycation，繼續進行比賽。4位準女主角跟隨肥腸排練「不可愛教主」MV中的場景。Anson Lo此時就為4組家庭成員送上驚喜，親自炮製蘋果番茄沙律請他們吃。

擅長跳唱和演戲的Anson Lo，原來廚藝只屬BB級，分不出生菜與油麥菜，又以為手上的青瓜是苦瓜，就連番茄也不會切。當工作人員提醒他切番茄時要小心，Anson Lo尷尬地笑着說︰「不是小心與否的問題，而是我不知如何切番茄﹗」Anson Lo拿着刀切番茄時顯得不知所措，切去番茄頂部時，番茄椗仍在，十分搞笑﹗

（即時娛樂）